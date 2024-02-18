Никишин — лучший перспективный игрок «Каролины» по версии The Athletic

Журналист Скотт Уиллер в статье на портале The Athletic представил список лучших перспективных игроков «Каролины Харрикейнз».

На первой строчке оказался защитник СКА Александр Никишин.

«Никишин — один из самых впечатляющих молодых игроков за пределами НХЛ на своей позиции за последние пару лет. Я верил в его атакующую игру с момента его драфта, и теперь она хорошо зарекомендовала себя на профессиональном уровне», — сказано в статье.

Кроме Никишина в рейтинг попали следующие российские игроки: Василий Пономарёв («Чикаго Вулвз»), Александр Рыков («Трактор») и Глеб Трикозов («Авангард»).

В нынешнем сезоне Никишин принял участие в 64 встречах в составе СКА, отметившись 54 (16+38) результативными действиями.