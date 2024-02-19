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Яромир Ягр принял участие в предматчевой разминке «Питтсбурга»

Яромир Ягр принял участие в предматчевой разминке «Питтсбурга»
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52-летний чешский нападающий Яромир Ягр принял участие в предматчевой разминке «Питтсбург Пингвинз» перед встречей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Перед началом этого матча прошла торжественная церемония поднятия свитера Яромира Ягра на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и выведения его номера из обращения. Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год – и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что исторический комитет Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) включил Ягра в список новых членов Зала славы организации.

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