Яромир Ягр принял участие в предматчевой разминке «Питтсбурга»

52-летний чешский нападающий Яромир Ягр принял участие в предматчевой разминке «Питтсбург Пингвинз» перед встречей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».

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Перед началом этого матча прошла торжественная церемония поднятия свитера Яромира Ягра на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и выведения его номера из обращения. Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год – и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что исторический комитет Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) включил Ягра в список новых членов Зала славы организации.

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