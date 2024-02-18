«Не для меня». Евгений Малкин ответил Яромиру Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»

В раздевалке «Питтсбурга» у российского нападающего Евгения Малкина и легендарного чешского форварда Яромира Ягра состоялся короткий разговор. 52-летний чех провёл тренировку в составе «Пингвинз» накануне торжественной церемонии поднятия свитера на домашней арене «Питтсбурга».
Яромир Ягр. Все говорят, что игра сильно изменилась и стала быстрее. Я хочу это увидеть своими глазами.
Евгений Малкин. Возможно, она изменилась для молодых ребят, но не для меня.
19 февраля перед началом домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» состоится торжественная церемония поднятия свитера Яромира Ягра на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и выведения его номера из обращения.
Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год – и дважды выиграл Кубок Стэнли с командой.