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«Не для меня». Евгений Малкин ответил Яромиру Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»

В раздевалке «Питтсбурга» у российского нападающего Евгения Малкина и легендарного чешского форварда Яромира Ягра состоялся короткий разговор. 52-летний чех провёл тренировку в составе «Пингвинз» накануне торжественной церемонии поднятия свитера на домашней арене «Питтсбурга».

Яромир Ягр. Все говорят, что игра сильно изменилась и стала быстрее. Я хочу это увидеть своими глазами.

Евгений Малкин. Возможно, она изменилась для молодых ребят, но не для меня.

19 февраля перед началом домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» состоится торжественная церемония поднятия свитера Яромира Ягра на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и выведения его номера из обращения.

Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год – и дважды выиграл Кубок Стэнли с командой.