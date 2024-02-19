«Рейнджерс» выиграли седьмой матч подряд и с отрывом лидируют в Столичном дивизионе

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на открытом воздухе на стадионе «Метлайф-стэдиум» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 6:5.

Эта победа стала седьмой подряд для команды Питера Лавиолетта. В этой серии «синерубашечники» последовательно переиграли «Оттаву Сенаторз» (7:2), «Колорадо Эвеланш» (2:1 ОТ), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1), «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ), «Калгари Флэймз» (2:0), «Монреаль Канадиенс» (7:4) и «Айлендерс» (6:5 ОТ). При этом шесть из семи матчей были сыграны после паузы, связанной с проведением Матча звёзд НХЛ.

После 55 игр с 75 очками ньюйоркцы занимают первое место в таблице Столичного дивизиона, опережая ближайшего преследователя — «Каролину Харрикейнз» (69 баллов в 54 матчах) — на шесть очков. На третьей строчке в дивизионе располагается «Филадельфия Флайерз» (65 очков в 56 матчах).