«Питтсбург» вывел из обращения 68-й номер Яромира Ягра

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» вывел из обращения 68-й номер легендарного чешского форварда Яромира Ягра, сообщает пресс-служба.

Торжественная церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:2). Перед началом этого матча прошла торжественная церемония поднятия свитера Яромира Ягра на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и выведения его номера из обращения. Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год – и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Питтсбурга».

В 806 матчах за «Питтсбург» в рамках регулярок чешский форвард набрал 1079 (439+640) очков. Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов в истории клуба. Чех стал лишь третьим хоккеистом в истории клуба, чей номер был выведен из обращения.