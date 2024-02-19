Матч «Айлендерс» с «Рейнджерс» вошёл в топ-3 по посещаемости в истории НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на открытом воздухе на стадионе «Метлайф-стэдиум» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 6:5.

На этой арене, расположенной в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси, выступают клубы НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Максимальная вместимость составляет 82 500 зрителей. Хоккейную игру посетили 79 690 зрителей, благодаря чему она вошла в топ-3 по посещаемости в истории НХЛ.

Рекорд был установлен на «Зимней классике» — 2014 (105 491 болельщик на матче «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс»). Второе место у игры «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз» в «Зимней классике» — 2020 (85 630 зрителей).