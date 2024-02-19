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Матч «Айлендерс» с «Рейнджерс» вошёл в топ-3 по посещаемости в истории НХЛ

Матч «Айлендерс» с «Рейнджерс» вошёл в топ-3 по посещаемости в истории НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на открытом воздухе на стадионе «Метлайф-стэдиум» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 6:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Густафссон (Какко, Бродзински) – 01:28     1:1 Нельсон (Мейфилд, Клаттербак) – 04:20     2:1 Хорват (Добсон, Пелеч) – 07:18     3:1 Барзал (Нельсон, Добсон) – 07:34 (pp)     4:1 Ли (Энгвалль, Райлли) – 21:03 (pp)     4:2 Трочек (Панарин) – 25:36 (pp)     4:3 Трочек (Лафреньер, Линдгрен) – 38:24     5:3 Романов (Добсон) – 41:53     5:4 Крайдер (Панарин, Трочек) – 55:52 (pp)     5:5 Зибанеджад (Фокс, Лафреньер) – 58:31 (pp)     5:6 Панарин – 60:10    

На этой арене, расположенной в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси, выступают клубы НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Максимальная вместимость составляет 82 500 зрителей. Хоккейную игру посетили 79 690 зрителей, благодаря чему она вошла в топ-3 по посещаемости в истории НХЛ.

Рекорд был установлен на «Зимней классике» — 2014 (105 491 болельщик на матче «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс»). Второе место у игры «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз» в «Зимней классике» — 2020 (85 630 зрителей).

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