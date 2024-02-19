Фетисов — о Путине: это дорогого стоит, когда человек в 60 лет научился играть в хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал об игре в хоккей с президентом России Владимиром Путиным и похвалил его за стремление научиться игре в 60-летнем возрасте.

«Это дорогого стоит, когда человек, который никогда не катался на коньках, а в 60 лет пообещал научиться – и научился, табуретку катал по льду, чтобы поймать баланс, играет в хоккей. А хоккей – это игра интеллекта, чтобы забить гол, надо оказаться в нужное время и в нужном месте. И наш президент это делает. Мы перед Новым годом играли, полтора часа отбегали, потом сидели, долго общались», — цитирует Фетисова «Аргументы и факты».

Несколько дней назад Путин посетил новый ледовый дворец в Санкт-Петербурге – «СКА-Арену» – и остался очень доволен масштабами и комфортом сооружения. Президент страны стал инициатором создания КХЛ в 2008 году. Путин также стал инициатором создания в 2011 году любительской хоккейной лиги в стране — Ночной хоккейной лиги.