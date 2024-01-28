«Всё красиво очень, как в кино!» Владимир Путин восхитился новой «СКА-Ареной»

Президент России Владимир Путин вместе со своими коллегой из Беларуси Александром Лукашенко посетил новый ледовый дворец хоккейного клуба из Санкт-Петербурга – «СКА-Арену».

«Нравится ли дворец? Очень нравится», — ответил Путину, один из присутствующих в раздевалке.

«Слышишь, что-то хитро улыбаются (смеётся)», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Дворец, натуральный дворец! Всё предусмотрено, щедро и шикарно для зрителей, конечно. Думаю, зритель будет приходить сюда с удовольствием. Люди будут стремиться сюда прийти. Как на праздник сюда приходишь – здесь с самого верха всё видно, слышно. Всё красиво очень, как в кино!» — прокомментировал увиденное Владимир Путин.

Видео доступно в телеграм-канале Павла Зарубина.

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, которая была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».