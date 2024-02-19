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Экс главный тренер сборной Беларуси оценил работу Квартальнова в минском «Динамо»

Экс главный тренер сборной Беларуси оценил работу Квартальнова в минском «Динамо»
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Бывший главный тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов оценил работу главного тренера Дмитрия Квартальнова в минском «Динамо». По итогам регулярки минчане заняли восьмое место на Западе и попали в плей-офф.

«Да, белорусов тоже не допустили до международных соревнований, а что делать? Союзное государство, им за это прилетает. Зато у белорусов минское «Динамо» играет в КХЛ, и играет хорошо. Обеспечили себе выход в плей-офф, главный тренер Дмитрий Квартальнов прилично работает. Первый тренер, который ставит местных игроков целыми пачками. Пацаны у него заиграли, он умеет свою работу делать: в плей-офф вышел, молодых наиграл. Ещё год отработает, и сборная Беларуси тоже прибавит, начнёт играть ещё лучше и более системно», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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