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Терещенко — о «Зимней классике» в НХЛ: нам тоже стоило бы провести нечто подобное

Терещенко — о «Зимней классике» в НХЛ: нам тоже стоило бы провести нечто подобное
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что КХЛ стоит рассмотреть возможность проведения матчей на открытом воздухе, после того как накануне матч «Зимней классики» НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6 ОТ) посетили 79 690 зрителей.

«Наверное, нам тоже стоило бы провести нечто подобное. В плей-офф, скорее всего, нет, но вот «Зимнюю классику» — почему нет? Это весьма интересно и даёт немного другие эмоции. Может ли и у нас, в России, собраться не меньшее количество болельщиков на такой хоккейный матч? Это вполне реально, но смотря как всё будет организовано. Тому же СКА это под силу», — приводит слова Терещенко «RT на русском».

Напомним, первый матч на открытом воздухе в КХЛ в рамках «Зимней классики» состоялся в 2017 году, когда «Йокерит» в Хельсинки (Финляндия) принимал санкт-петербургский СКА (3:4) на специально возведённой для этого события хоккейной арене на 20 000 мест. Уже в 2018 году СКА на «Газпром-Арене» принимал ЦСКА (1:0), тот матч собрал аудиторию в 61 810 зрителей.

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