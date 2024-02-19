Терещенко — о «Зимней классике» в НХЛ: нам тоже стоило бы провести нечто подобное

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что КХЛ стоит рассмотреть возможность проведения матчей на открытом воздухе, после того как накануне матч «Зимней классики» НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6 ОТ) посетили 79 690 зрителей.

«Наверное, нам тоже стоило бы провести нечто подобное. В плей-офф, скорее всего, нет, но вот «Зимнюю классику» — почему нет? Это весьма интересно и даёт немного другие эмоции. Может ли и у нас, в России, собраться не меньшее количество болельщиков на такой хоккейный матч? Это вполне реально, но смотря как всё будет организовано. Тому же СКА это под силу», — приводит слова Терещенко «RT на русском».

Напомним, первый матч на открытом воздухе в КХЛ в рамках «Зимней классики» состоялся в 2017 году, когда «Йокерит» в Хельсинки (Финляндия) принимал санкт-петербургский СКА (3:4) на специально возведённой для этого события хоккейной арене на 20 000 мест. Уже в 2018 году СКА на «Газпром-Арене» принимал ЦСКА (1:0), тот матч собрал аудиторию в 61 810 зрителей.