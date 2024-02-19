Каменский объяснил результативную игру Панарина в текущем сезоне НХЛ

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о результативной игре 32-летнего российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

«Панарин показывал отличный хоккей в каждом своём сезоне в НХЛ. Чем объясняется его результативная игра в этом году? Он становится всё более опытным и целеустремлённым игроком, да и сами «Рейнджерс» стали играть лучше, отсюда и такие результаты.

Может ли текущий сезон оказаться лучшим в его карьере? Это вполне реально для Артемия. Он здорово играет, и впереди ещё достаточно игр. Теоретически он может как набрать 100 очков за сезон, так и забросить 50 шайб, но всё будет зависеть только от него. Так что давайте пожелаем ему достигнуть нового персонального рекорда и помочь команде одержать новые победы», — приводит слова Каменского «RT на русском».

Напомним, в нынешнем сезоне Панарин принял участие в 55 матчах в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», отметившись 74 (32+42) результативными действиями при показателе полезности «+3». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 645 встреч и 735 (248+487) очков.