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НХЛ назвала имена лучших хоккеистов по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата

НХЛ назвала имена лучших хоккеистов по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата
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Пресс-служба НХЛ объявила имена трёх лучших хоккеистов по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата в период с 12 по 18 февраля. Информация об этом опубликована на официальном сайте лиги.

Мэттьюс оформил два хет-трика кряду в прошедших двух последних встречах «Торонто». Его результативная игра (шесть голов и две результативные передачи в трёх матчах) позволила его команде подняться на третье место в Атлантическом дивизионе НХЛ.

Макдэвид отметился 10 результативными передачами в трёх матчах, а «Эдмонтон» одержал две победы. В матче с «Детройт Ред Уингз» (8:4) он отдал шесть голевых передач, установив личный рекорд.

Ткачук занял третье место по результативности среди всех игроков на прошедшей неделе, набрав 8 (3+5) очков. Его игра помогла «Пантерз» подняться на первое место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции.

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