НХЛ назвала имена лучших хоккеистов по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата

Пресс-служба НХЛ объявила имена трёх лучших хоккеистов по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата в период с 12 по 18 февраля. Информация об этом опубликована на официальном сайте лиги.

Первая звезда – нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Мэттьюс оформил два хет-трика кряду в прошедших двух последних встречах «Торонто». Его результативная игра (шесть голов и две результативные передачи в трёх матчах) позволила его команде подняться на третье место в Атлантическом дивизионе НХЛ.

Вторая звезда – нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Макдэвид отметился 10 результативными передачами в трёх матчах, а «Эдмонтон» одержал две победы. В матче с «Детройт Ред Уингз» (8:4) он отдал шесть голевых передач, установив личный рекорд.

Третья звезда – нападающий «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачук.

Ткачук занял третье место по результативности среди всех игроков на прошедшей неделе, набрав 8 (3+5) очков. Его игра помогла «Пантерз» подняться на первое место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции.