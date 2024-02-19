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Основной голкипер московского «Динамо» прокомментировал волевую победу над «Салаватом»

Основной голкипер московского «Динамо» прокомментировал волевую победу над «Салаватом»
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25-летний российский голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).

«Наконец-то отыгрались в формате «шесть на пять» и спасли матч? Вы правильно отметили, что получилась интересная игра, в которой интрига держалась до последних минут. Как Уфа, так и мы не хотели отдавать победы. Все бились, ребята молодчики. Здорово, что получилось отыграться. Думаю, что в плане психологии это повлияет на нас положительно. Хорошо, что выиграли. Это здорово.

Честно скажу, что не слежу и особо не интересовался их игрой. Тренеры знают и перед овертаймом сказали, что соперник может снять вратаря. Если вы видели, то ребята сразу поменялись. Выстояли. Тут ситуация примерно как в меньшинстве «три на четыре». У нас был такой опыт, и он был положительным. Мы выстояли, Одя выиграл борьбу, Пыле удалось убежать. Всё сложилось для нас положительно», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, в прошедшем матче с «Салаватом Юлаевым» Коновалов отразил 27 из 28 бросков по воротам. В нынешнем сезоне на его счету 41 матч, в которых он отразил 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,05 и трёх встречах «на ноль».

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