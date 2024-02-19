Кудашов объяснил, почему не выпустил Гусева, когда «Динамо» спасало матч с «Салаватом»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ), а также объяснил решение не выпускать нападающего Никиту Гусева в конце основного времени матча.

«Считаю, что была хорошая игра. Очень жаль, что в основное время было заброшено только две шайбы, потому что моментов было побольше, но думаю, что зрителям понравилось. Полный стадион, отличная атмосфера, и игра под стать, уже такая проверочная.

В последнее время стали отыгрываться и вырывать победы? Конечно, меня это радует. Сегодня было видно, что игроки весь матч играли ответственно. Да и «Салават» так играл. Уже видно, что шаляй-валяй и непозволительных действий уже никто не совершает. Всё чётко, и проявляют мастерство, а не на ошибках. Понимаете, тут есть небольшая разница, когда ты пользуешься и играешь за счёт ошибок и когда ты сам что-то создаёшь, пытаясь обыграть соперника, за счёт тактических и индивидуальных действий.

Не выпустил Гусева «шесть на пять» в концовке, когда спасали игру? Он же не железный! Он тоже устаёт. В концовке обычно всегда играют главные звёзды? Я вам так скажу – не всегда. Всё равно смотришь на игру своих хоккеистов и видишь, кто свежее, у кого идёт игра, и понимаешь, кто может переломить ход игры. Иногда нужен техничный игрок, иногда другие игроки, кто лучше под воротами, сегодня получилось так. Здорово, когда у тебя есть разные игроки», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.