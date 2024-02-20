«Калгари» обыграл «Виннипег» в матче с девятью шайбами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Оливер Чюлингтон, Блейк Коулман, Назем Кадри (дубль), Джонатан Юбердо и Эндрю Манджапане. У «Виннипега» хет-трик на свой счёт записал Шон Монахан.

«Калгари» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 57 очков в 56 матчах. «Виннипег» занимает четвёртое место на Западе, «Джетс» набрали 71 очко в 53 встречах.

В следующем матче «Калгари» сыграет с «Бостоном», а «Виннипег» встретится с «Миннесотой».