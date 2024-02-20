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«Калгари» обыграл «Виннипег» в матче с девятью шайбами

«Калгари» обыграл «Виннипег» в матче с девятью шайбами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Оливер Чюлингтон, Блейк Коулман, Назем Кадри (дубль), Джонатан Юбердо и Эндрю Манджапане. У «Виннипега» хет-трик на свой счёт записал Шон Монахан.

«Калгари» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 57 очков в 56 матчах. «Виннипег» занимает четвёртое место на Западе, «Джетс» набрали 71 очко в 53 встречах.

В следующем матче «Калгари» сыграет с «Бостоном», а «Виннипег» встретится с «Миннесотой».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Чюлингтон – 04:19     1:1 Монахан (Коннор, Виларди) – 06:07 (pp)     1:2 Монахан (Демело, Моррисси) – 06:49     1:3 Монахан (Виларди, Коннор) – 11:24 (pp)     2:3 Коулман (Манджапане, Баклунд) – 14:09     3:3 Кадри (Уигар, Юбердо) – 24:58 (pp)     4:3 Юбердо (Андерссон, Шарангович) – 36:06     5:3 Манджапане (Кадри) – 53:18     6:3 Кадри (Андерссон) – 58:03    
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