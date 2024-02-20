«Буду смотреть повторы со своей семьёй». Форвард «Вегаса» — о голе в дебютном матче НХЛ
Поделиться
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Мэйсон Морелли, проводивший свой первый в карьере матч НХЛ в сегодняшней игре с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) и отметившийся голом и результативной передачей, прокомментировал собственное достижение.
«Это определённо особенный момент. Я буду смотреть повторы и праздновать со своей семьёй. Это тяжело описать словами, но это было что-то особенное», — приводит слова Морелли официальный сайт НХЛ.
Всю свою карьеру по сегодняшний день 28-летний Морелли провёл в низших лигах Северной Америки. В нынешнем сезоне он провёл 44 матча в АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс», в которых записал на свой счёт 23 (10+13) очка.
«Вегас» набрал 70 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Амадио (Уайтклауд) – 02:28 0:2 Карлссон (Мартинес, Стоун) – 04:25 0:3 Морелли (Пьетранджело, Мартинес) – 19:12 (pp) 0:4 Колесар (Мартинес, Морелли) – 38:44
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2024
-
07:45
-
07:42
-
07:27
-
07:06
-
07:00
-
06:52
-
06:32
-
06:12
-
05:40
-
05:34
-
05:28
-
05:13
-
04:21
-
04:06
-
03:42
-
03:36
-
02:56
-
02:41
-
02:03
-
01:44
-
01:26
-
01:07
-
00:12
- 19 февраля 2024
-
23:54
-
23:39
-
23:21
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:41
-
22:37
Партнерский контент