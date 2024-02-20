«Буду смотреть повторы со своей семьёй». Форвард «Вегаса» — о голе в дебютном матче НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Мэйсон Морелли, проводивший свой первый в карьере матч НХЛ в сегодняшней игре с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) и отметившийся голом и результативной передачей, прокомментировал собственное достижение.

«Это определённо особенный момент. Я буду смотреть повторы и праздновать со своей семьёй. Это тяжело описать словами, но это было что-то особенное», — приводит слова Морелли официальный сайт НХЛ.

Всю свою карьеру по сегодняшний день 28-летний Морелли провёл в низших лигах Северной Америки. В нынешнем сезоне он провёл 44 матча в АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс», в которых записал на свой счёт 23 (10+13) очка.

«Вегас» набрал 70 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции.