Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Буду смотреть повторы со своей семьёй». Форвард «Вегаса» — о голе в дебютном матче НХЛ

«Буду смотреть повторы со своей семьёй». Форвард «Вегаса» — о голе в дебютном матче НХЛ
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Мэйсон Морелли, проводивший свой первый в карьере матч НХЛ в сегодняшней игре с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) и отметившийся голом и результативной передачей, прокомментировал собственное достижение.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Это определённо особенный момент. Я буду смотреть повторы и праздновать со своей семьёй. Это тяжело описать словами, но это было что-то особенное», — приводит слова Морелли официальный сайт НХЛ.

Всю свою карьеру по сегодняшний день 28-летний Морелли провёл в низших лигах Северной Америки. В нынешнем сезоне он провёл 44 матча в АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс», в которых записал на свой счёт 23 (10+13) очка.

«Вегас» набрал 70 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Амадио (Уайтклауд) – 02:28     0:2 Карлссон (Мартинес, Стоун) – 04:25     0:3 Морелли (Пьетранджело, Мартинес) – 19:12 (pp)     0:4 Колесар (Мартинес, Морелли) – 38:44    
Материалы по теме
Защитник «Вегаса» Мироманов: я вообще не могу понять алкоголь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android