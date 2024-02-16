Защитник «Вегаса» Мироманов: я вообще не могу понять алкоголь

Защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов высказался о своём отношении к алкоголю и рассказал о подарке от владельца клуба Билла Фоули.

«В последние годы всё больше игроков попадают в программу помощи из-за проблем с запрещёнными веществами и алкоголем? Я не знаю, что касается других ребят. Хоккеисты могут расслабиться и выпить пару бокалов пива. За гранью этого ничего не видел. Мне кажется, проблемы, о которых вы говорите, начинаются из дома. На арене ни разу не видел никакого алкоголя. Если ребята и позволяют себе, то только дома или в ресторане.

Я вообще не могу понять алкоголь. Во время сезона я вообще не пью. Владелец «Вегаса» Билл Фоули дарил каждому игроку вино из своей винодельни. Оно у меня так и стоит», — сказал Мироманов в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок обороны за «Вегас» сыграл два матча, в которых результативными действиями не отметился. В АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» Мироманов провёл пять встреч, в которых набрал 6 (1+5) очков.