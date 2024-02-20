«Не идёт, расстраиваются». Кравец объяснил кризис тройки Ткачёв – Спунер — Буше

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал игровой спад первого звена омичей, где выступают Владимир Ткачёв, Райан Спунер и Рид Буше.

«Что происходит с первой тройкой? В концовке прошлой регулярки тоже были некоторые проблемы у звена Найта. Сезон тяжёлый, ребята отдали много сил, многое сделали, чтобы мы находились сейчас там, где находимся. Естественно, где-то сказывается усталость. Хотят забить, не идёт, расстраиваются. Но я думаю, что всё будет хорошо. Может, появится возможность дать им отдохнуть перед плей-офф, но это пока в мыслях.

Конечно, хочется, чтобы каждое звено могло забить гол. Атакующий хоккей важен, но я надеюсь, что все эти четыре звена будут хорошо играть в обороне. Гуляев, надеюсь, на следующий матч выйдет, а Абросимова в ближайшее время ждать не стоит. В резерве обороны у нас есть Рыков, Глеб Семёнов — других нет. Мы надеемся на этих ребят, что они будут играть уверенно, помогать команде», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.