«Авангард» обыграл «Автомобилист» и вновь возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:2.

Дублем в составе «Авангарда» отметился нападающий Томаш Юрчо. Ещё по одному голу на свой счёт записали Валентин Пьянов и Иван Николишин. Отметим, что «Авангард» вёл со счётом 4:0 после второго периода, но позволил сопернику сократить отставание. Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили нападающие Алексей Макеев и Андрей Обидин. Голкипер гостей Владимир Галкин был заменён после второго периода, пропустив перед этим четыре шайбы.

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Благодаря этой победе «Авангард» вновь стал лидером Восточной конференции КХЛ, обогнав «Металлург» на одно очко.