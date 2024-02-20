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«Авангард» обыграл «Автомобилист» и вновь возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ

«Авангард» обыграл «Автомобилист» и вновь возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Юрчо – 01:39 (5x5)     2:0 Юрчо (Прохоркин) – 25:14 (5x5)     3:0 Пьянов (Чмыхов, Бойков) – 30:59 (5x5)     4:0 Николишин – 39:26 (5x4)     4:1 Макеев (Да Коста, Воробьёв) – 49:52 (5x5)     4:2 Обидин (Бывальцев) – 52:08 (5x5)    

Дублем в составе «Авангарда» отметился нападающий Томаш Юрчо. Ещё по одному голу на свой счёт записали Валентин Пьянов и Иван Николишин. Отметим, что «Авангард» вёл со счётом 4:0 после второго периода, но позволил сопернику сократить отставание. Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили нападающие Алексей Макеев и Андрей Обидин. Голкипер гостей Владимир Галкин был заменён после второго периода, пропустив перед этим четыре шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе «Авангард» вновь стал лидером Восточной конференции КХЛ, обогнав «Металлург» на одно очко.

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