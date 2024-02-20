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Кравец: Буше не думает о рекорде Мозякина. Главное, чтобы его клюшка стреляла в плей-офф

Кравец: Буше не думает о рекорде Мозякина. Главное, чтобы его клюшка стреляла в плей-офф
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал спад результативности лучшего снайпера КХЛ Рида Буше. Американский форвард не забивает уже в пяти матчах подряд. Буше стремится к рекорду Сергея Мозякина по голам за регулярный чемпионат КХЛ, который забил 48 голов в сезоне-2016/2017.

«Буше мешает давление из-за близости к рекорду Мозякина? Да мне кажется, что он вообще не думает об этом рекорде. Он просто играет в хоккей и забивает голы. Сегодня у него опять были очень хорошие моменты, чтобы забить. К сожалению, не забил. Надеюсь, что прорвёт в следующих играх — а самое главное, чтобы его клюшка стреляла в плей-офф», — сказал Кравец.

На счету Буше 44 гола в 62 матчах в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

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