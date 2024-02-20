Лучший снайпер сезона КХЛ Буше высказался о своей пятиматчевой безголевой серии

Нападающий «Авангарда» Рид Буше оценил свою пятиматчевую безголевую серию. Буше идёт на побитие рекорда Сергея Мозякина по голам за регулярный чемпионат КХЛ, который забил 48 голов в сезоне-2016/2017.

«Шайба действительно не идёт — и не только у меня, а у всего нашего звена. Нужно просто продолжать работать, и всё будет получаться. Что случилось с «Авангардом» в третьем периоде? Мы встречались с хорошей командой, которая работала весь матч. Допустили пару ошибок, а они ими воспользовались», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На счету Буше 44 гола в 62 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ. До конца этого регулярного чемпионата «Авангарду» осталось провести три матча.