Форвард «Авангарда»: нельзя выходить доигрывать. Гол «Автомобилиста» напрашивался
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Нападающий «Авангарда» Иван Николишин посетовал на недостаток концентрации в третьем периоде победного матча с «Автомобилистом» (4:2). Омичи вели после двух периодов со счётом 4:0, но в решающем отрезке матча позволили сопернику забросить две безответные шайбы.
«Хорошие два периода в нашем исполнении, а третий немножко завалили. Хорошо, что Хомченко нас выручил. Гол «Автомобилиста» напрашивался с самого начала третьего периода, они поддавили. Нам нужно более грамотно действовать в таких ситуациях, а не выходить доигрывать», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Следующий матч «Авангард» проведёт 22 февраля на домашней площадке с «Ладой». До конца регулярки омичам осталось сыграть в трёх матчах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Юрчо – 01:39 (5x5) 2:0 Юрчо (Прохоркин) – 25:14 (5x5) 3:0 Пьянов (Чмыхов, Бойков) – 30:59 (5x5) 4:0 Николишин – 39:26 (5x4) 4:1 Макеев (Да Коста, Воробьёв) – 49:52 (5x5) 4:2 Обидин (Бывальцев) – 52:08 (5x5)
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