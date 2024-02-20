Форвард «Авангарда»: нельзя выходить доигрывать. Гол «Автомобилиста» напрашивался

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин посетовал на недостаток концентрации в третьем периоде победного матча с «Автомобилистом» (4:2). Омичи вели после двух периодов со счётом 4:0, но в решающем отрезке матча позволили сопернику забросить две безответные шайбы.

«Хорошие два периода в нашем исполнении, а третий немножко завалили. Хорошо, что Хомченко нас выручил. Гол «Автомобилиста» напрашивался с самого начала третьего периода, они поддавили. Нам нужно более грамотно действовать в таких ситуациях, а не выходить доигрывать», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Следующий матч «Авангард» проведёт 22 февраля на домашней площадке с «Ладой». До конца регулярки омичам осталось сыграть в трёх матчах.