Определились все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина — 2024

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После поражения «Нефтехимика» в матче с минским «Динамо» (1:2) нижнекамцы потеряли шансы попасть в плей-офф, куда вышел хабаровский «Амур». Хабаровчане стали последним клубом, пробившимся в розыгрыш Кубка Гагарина.

Хабаровский клуб после 65 матчей набрал 70 очков и занимают восьмое место, а нижнекамцы с 66 очками находятся на девятой строчке за два матча до конца регулярного чемпионата КХЛ и даже теоретически не смогут догнать «Амур» из-за меньшего количества побед.

Напомним, от Запада в плей-офф вышли СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо».

На Востоке участие в розыгрыше Кубка Гагарина обеспечили себе «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур».

Плей-офф КХЛ начнётся 29 февраля и завершится 29 апреля 2024 года. Окончательные пары первого раунда определятся позднее.