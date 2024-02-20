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Ротенберг: любой тренер стремится выиграть Кубок Континента. Всё остальное – от лукавого

Ротенберг: любой тренер стремится выиграть Кубок Континента. Всё остальное – от лукавого
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что хочет выиграть Кубок Континента, который полагается за победу в регулярном чемпионате КХЛ. На данный момент армейцы возглавляют турнирную таблицу лиги, имея на одно очко больше, чем у московского «Динамо», но проведя на игру больше.

«Борьба за Кубок Континента? Мы всегда стараемся выиграть каждый трофей. Вы знаете, что в советское время плей-офф не было, поэтому это очень престижно для каждой команды, для каждого тренера, что бы сейчас ни говорили другие. Это очень важно, поверьте мне. Быть наравне с командами, которые выигрывали турниры в СССР, очень престижно. Каждый игрок и тренер стремится выиграть любой трофей, а всё остальное — от лукавого», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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