«Таков путь самурая». Ротенберг – на вопрос о возможной встрече с ЦСКА в плей-офф

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил возможную встречу с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ. Армейские клубы на протяжении последних пяти сезонов неизменно встречались в финале Западной конференции в плей-офф.

«Было бы неприятно получить ЦСКА в соперники по первому раунду? Да мы готовы к любому сопернику, зачем загадывать? Ещё много игр впереди. Знаете, таков путь самурая. Мы не загадываем, как сложится сетка плей-офф. Осталось две игры в регулярке, а потом всё начинается с чистого листа, совершенно новый турнир будет. Мы больше смотрим, что мы сами можем улучшить. У нас есть вопросы по здоровью, ребята восстанавливаются, много ударов в голову получили. Верим, что все вернутся к плей-офф. Всё у нас впереди», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.