«История пишется прямо сейчас». Потанин — о выходе «Норильска» в плей-офф ВХЛ

Президент компании «Норильский никель», член правления Федерации хоккея России, глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин рассказал о выходе ХК «Норильск» в плей-офф ВХЛ в своём дебютном сезоне.

«Норильск» ярко ворвался в ВХЛ — уже в первом сезоне команда смогла обеспечить себе выход в плей-офф, оставив позади серьёзных соперников. Приятно, что в Норильске, где хоккей — неотъемлемая часть повседневной жизни. Попадание в плей-офф — только первый шаг. История клуба пишется прямо сейчас, желаю клубу славных побед», — приводит слова Потанина ТАСС.

«Норильск» занял 15-е место в таблице ВХЛ, набрав 64 очка. В плей-офф клуб встретится с тюменским «Рубином», который занял вторую строчку.