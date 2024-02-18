Стали известны все пары плей-офф ВХЛ, «Молот» впервые выиграл регуляку

Пермский «Молот» одержал победу в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги и впервые стал обладателем Кубка Шёлкового пути. Клуб по итогам регулярки набрал 84 очка в 56 матчах. Вторым стал тюменский «Рубин», на третьем месте — курганский клуб «Зауралье».

В первом раунде плей-офф «Молот» сыграет с красноярским «Соколом». Другие пары плей-офф ВХЛ выглядят следующим образом:

«Рубин» — «Норильск»;

«Зауралье» — «Звезда»;

АКМ — «Торос»;

«Югра» — «Тамбов»;

«Химик» — «Буран»;

СКА-Нева — «Южный Урал»;

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник».

Напомним, ранее стало известно, что новокузнецкий «Металлург» не смог попасть в плей-офф, несмотря на две победы подряд в последних матчах регулярки. «Кузня» второй раз за время выступления в ВХЛ не сыграет в плей-офф.