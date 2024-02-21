Гендиректор «Трактора» ответил на слухи о вмешательстве Волкова в тренировочный процесс

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал информацию о том, что генеральный менеджер клуба Алексей Волков вмешивается в тренировочный процесс команды, тем самым создавая конфликтную ситуацию с главным тренером Алексеем Заварухиным. Напомним, впервые об этом заявил бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин.

«Между Волковым и Заварухиным нормальные рабочие отношения. У них может быть разное видение по тем или иным моментам, но это всегда конструктивное, аргументированное обсуждение. Я могу это точно сказать, потому что в последнее время ещё больше общаюсь с ними. Мы вместе ищем выходы из ситуации, чтобы подготовить команду к плей-офф. Разумеется, сохраняя свои зоны ответственности. Организация тренировочного процесса, определение состава, да и вся подготовка в целом – это прерогатива тренерского штаба», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Напомним, в последнем матче челябинский клуб во Владивостоке крупно уступил местному «Адмиралу» со счётом 1:6. «Трактор», набрав 74 очка в 65 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче челябинцы сыграют дома с «Витязем» завтра, 22 февраля.