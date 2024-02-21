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«Капризов может стать вторым Овечкиным». Юрий Гайлик — об игре лидера «Миннесоты»

«Капризов может стать вторым Овечкиным». Юрий Гайлик — об игре лидера «Миннесоты»
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Экс-тренер «Кузнецких Медведей» Юрий Гайлик оценил игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в нынешнем сезоне НХЛ. Специалист работал с игроком в Новокузнецке.

«Я не удивлён такой игре Капризова. И, думаю, он ещё далеко не реализовал себя в НХЛ. Показывает процентов 70 своих возможностей. Пацан ещё молодой. Может, увидим второго Овечкина. А что? Я Кирилла хорошо знаю, дал ему дорогу в жизнь. И папу его знаю, и маму. Он вообще такой деревенский парень, ничего особенного по юниорам не показывал. Капризов — силовой, не обделённый техникой. Он ещё себя покажет в НХЛ, не сомневайтесь», — цитирует Гайлика «РБ Спорт».

Напомним, Кирилл Капризов во встрече с «Виннипег Джетс» (3:6) отметился голом и результативной передачей. Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Капризова 59 (24+35) очков в 49 матчах. «Миннесота» набрала 58 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

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