Кучеров — лучший крайний нападающий НХЛ по версии ESPN, Панарин и Капризов — в топ-10

Североамериканский портал ESPN провёл опрос среди игроков и руководителей клубов Национальной хоккейной лиги и составил топ-10 лучших крайних нападающих нынешнего сезона. Игрокам назначались баллы от места в рейтинге: номер 1 получал 10 очков, номер 2 — 9 очков и так далее.

Лидером рейтинга стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

«Кучеров уверенно поднимался на вершину этого рейтинга. В 2021 году он был третьим. В прошлом сезоне он был вторым. Теперь звезда „Лайтнинг“ попадает на вершину хит-парада во время очередной кампании, достойной MVP. У 9 из 10 опрошенных нами игроков он был на первом месте в опросе. Один нападающий Западной конференции поставил его на второе место», — сказано в статье.

Третье место в рейтинге занимает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») находится на шестой строчке.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (187 баллов).

2. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» (157).

3. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (124).

4. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш» (102).

5. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз» (86).

6. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд» (83).

7. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс» (71).

8. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс» (57).

9. Кайл Коннор, «Виннипег Джетс» (52).

10. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз» (44).