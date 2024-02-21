Гендиректор «Трактора»: Бурдасов недоволен своей результативностью и вкладом в результат

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал об игре нападающего челябинского клуба Антона Бурдасова в нынешнем сезоне.

«Антон, скорее всего, по состоянию здоровья пропустит первый матч домашней серии (с «Витязем» 22 февраля. — Прим. «Чемпионата»). Бурдасов простудился на Дальнем Востоке.

Был личный разговор с Бурдасовым, недовольны его игрой? Мы на самом деле общаемся. Главное, что он сам недоволен своей результативностью и вкладом в общий результат. Сейчас самое время это исправить», — цитирует Савина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бурдасов провёл 55 матчей, в которых он отметился 19 голами и 15 результативными передачами при показателе полезности «-6». Всего в КХЛ на его счету 733 встречи и 399 (204+195) очков.

Ранее Иван Савин прокомментировал информацию о том, что генеральный менеджер клуба Алексей Волков вмешивается в тренировочный процесс команды, тем самым создавая конфликтную ситуацию с главным тренером Алексеем Заварухиным.