«Детройт» продлил контракт с нападающим Майклом Расмуссеном

«Детройт» продлил контракт с канадским нападающим Майклом Расмуссеном сроком на четыре года, сообщает пресс-служба клуба. Средняя зарплата нападающего составит $ 3,2 млн в год.

«Детройт» выбрал 24-летнего Расмуссена под общим девятым номером на драфте НХЛ — 2017. В составе «Ред Уингз» нападающий провёл 293 матча и набрал 109 очков — забросил 47 шайб и отдал 62 результативные передачи.

В текущем сезоне «Детройт» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ после 55 матчей. Расмуссен сыграл в текущем сезоне 55 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач.

В следующем матче «Детройт» сыграет с «Колорадо» 23 февраля на своей площадке.