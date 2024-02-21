«В целом у меня больше позитива, чем негатива». Билялетдинов — о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) и посетовал на большое количество нереализованных голевых моментов.

«Первый период был сложным по определённым причинам, надо было выстоять, но ничего. Хороший второй [период], создали много моментов, надо было забивать. В третьем соперник немного выравнял игру, и у нас уже не было столько моментов. К сожалению, пропустили ненужный четвёртый гол, но в целом у меня больше позитива, чем негатива. Ребята старались, играли неплохо. Были ошибки, но без этого никак.

По второму периоду посчитали сейчас – три раза один в ноль выходили, сколько моментов – и Кошелев, и Шипачёв, и Дыняк, у Кателевского был шикарный момент, у Лукоянова. Моменты шикарные, но не забили», — цитирует Билялетдинова пресс-служба лиги.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. До конца регулярного чемпионата казанцам осталось провести два матча.