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«Рейнджерс» продлили контракт с форвардом, неожиданно проводящим лучший сезон в карьере

«Рейнджерс» продлили контракт с форвардом, неожиданно проводящим лучший сезон в карьере
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил новый контракт с нападающим Джонни Бродзински, сообщается на официальном сайте. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

Примечательно, что Джонни впервые в своей жизни поставил подпись под полностью односторонним контрактом. Кэпхит по новому соглашению составит $ 787,5 тыс. Сейчас у него действует контракт с зарплатой $ 775 тыс. на уровне НХЛ и $ 325 тыс. в АХЛ.

В текущем сезоне Бродзински провёл за клуб из Нью-Йорка 37 матчей и набрал 15 (4+11) очков. Также в его активе 16 игр в АХЛ за «Хартфорд» и 25 (11+14) очков.

Стоит отметить, что 30-летний форвард проводит лучший сезон в своей карьере и уже установил личный рекорд по количеству матчей, сыгранных в одном регулярном чемпионате НХЛ. Ранее Джонни не проводил свыше 35 встреч (сезон-2017/2018). Также Бродзински уже установил личные рекорды в лиге по голевым передачам (11) и результативным действиям (15).

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