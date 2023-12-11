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30-летний нападающий «Рейнджерс» впервые в карьере забил в большинстве в НХЛ

30-летний нападающий «Рейнджерс» впервые в карьере забил в большинстве в НХЛ
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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Третью шайбу «синерубашечников» в этом матче забил Джонни Бродзински, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Американский форвард отличился в большинстве, удачно подменив находившегося в штрафном боксе и отбывавшего в этот момент десятиминутный дисциплинарный штраф Мику Зибанеджада.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что для 30-летнего Бродзински этот гол оказался первым в большинстве на уровне в НХЛ. Более того ранее проводящий большую часть карьеры в АХЛ нападающий ни разу не отмечался в большинстве даже результативной передачей. Сегодня он провёл всего 108-й матч в НХЛ и забил 10-й гол в карьере.

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