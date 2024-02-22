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Никишин и Мичков вошли в топ-10 лучших перспективных игроков НХЛ по версии TSN

Никишин и Мичков вошли в топ-10 лучших перспективных игроков НХЛ по версии TSN
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Директор по скаутингу TSN Крэйг Баттон представил топ-50 лучших перспективных игроков НХЛ.

Вторую строчку рейтинга занял защитник СКА Александр Никишин. На пятом месте — форвард ХК «Сочи» Матвей Мичков.

«Никишин может играть физически, он может играть в атаке, он может забросить шайбу. На месте „Каролины“, я бы попытался уговорить его сыграть с Брентом Бёрнсом», — заявил Баттон.

Кроме Никишина и Мичкова, в рейтинг вошли и другие российские хоккеисты: вратарь системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров (17-е место), защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев (18), игрок обороны «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин (31), форвард «Металлурга» Данила Юров (32).

Лидером рейтинга стал центрфорвард Бостонского колледжа Каттер Готье.

Ранее журналист Скотт Уиллер в статье на портале The Athletic представил список лучших перспективных игроков «Каролины Харрикейнз», который возглавил Никишин.

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