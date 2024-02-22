Кравец – после поражения от «Лады»: в целом, хорошая игра со стороны «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о домашнем поражении от «Лады» в овертайме со счётом 2:3.

«Конечно, настраивались на победу, понимали, что это последний домашний матч в регулярке. Попробовали новые звенья, достаточно хорошо играли ребята, создавали моменты, жаль, что не забивали. Недостаточно одних голов в большинстве. Но даже и в третьем периоде, несмотря на два пропущенных гола, у нас были моменты, когда могли вырвать победу. К сожалению, не получилось, но в целом с нашей стороны была хорошая игра», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующем матче «Авангард» в Челябинске встретится с местным «Трактором». «Лада» сыграет в гостях с «Барысом».