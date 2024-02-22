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«Лада» прервала семиматчевую серию поражений, одолев «Авангард» в овертайме

«Лада» прервала семиматчевую серию поражений, одолев «Авангард» в овертайме
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В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Жафяров (Шарипзянов, Хомченко) – 06:18 (5x4)     2:0 Ткачёв (Шарипзянов, Буше) – 38:12 (5x4)     2:1 Алтыбармакян (Кугрышев, Росандич) – 45:02 (5x5)     2:2 Иванюженков (Попугаев, Росандич) – 52:03 (5x5)     2:3 Куликов – 63:23 (en)    

На седьмой минуте первого периода Дамир Жафяров с передач Дамира Шарипзянова и Павла Хомченко открыл счёт в матче.

На 19-й минуте второго периода Владимир Ткачёв с передач Дамира Шарипзянова и Рида Буше удвоил преимущество хозяев.

На шестой минуте третьего периода Андрей Алтыбармакян с передач Дмитрия Кугрышева и Мислава Росандича сократил отставание «Лады» в счёте.

В овертайме победу гостям принёс Павел Куликов, поразивший пустые ворота.

В следующем матче «Авангард» в Челябинске встретится с местным «Трактором». «Лада» сыграет в гостях с «Барысом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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