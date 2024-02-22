«Лада» прервала семиматчевую серию поражений, одолев «Авангард» в овертайме

В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
На седьмой минуте первого периода Дамир Жафяров с передач Дамира Шарипзянова и Павла Хомченко открыл счёт в матче.
На 19-й минуте второго периода Владимир Ткачёв с передач Дамира Шарипзянова и Рида Буше удвоил преимущество хозяев.
На шестой минуте третьего периода Андрей Алтыбармакян с передач Дмитрия Кугрышева и Мислава Росандича сократил отставание «Лады» в счёте.
В овертайме победу гостям принёс Павел Куликов, поразивший пустые ворота.
В следующем матче «Авангард» в Челябинске встретится с местным «Трактором». «Лада» сыграет в гостях с «Барысом».
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- 22 февраля 2024
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