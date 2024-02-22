Н. Заварухин оценил гостевую победу «Автомобилиста» над «Барысом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал гостевую победу над астанинским «Барысом» (4:1).

«Понимали, что „Барыс“ при своих болельщиках, на них ничего не давит, будут играть активно. Здорово, что парни выполнили установку на игру – сыграли где-то строго, где-то в прессинг, хорошие голы забили, молодой парень Каштанов отличился наконец, поздравляю его – есть прогресс у екатеринбургского хоккея. Не получалось в большинстве немного, поправим этот компонент. Принципиально ли начинать плей-офф дома? Домашние стены помогают, будет приятно там начать, лучше там начинать. У Волка плановая ротация, он делает хороший объём работы, он один из лидеров, дали ему день отдыха», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

В следующем матче клуб из столицы Казахстана встретится дома с тольяттинской «Ладой» 24 февраля. «Автомобилист» дома сыграет с ярославским «Локомотивом» 25 февраля. Эта встреча станет последней в регулярке для клуба из Екатеринбурга.