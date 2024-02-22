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«Автомобилист» уверенно обыграл «Барыс» в Астане, Голышев и Да Коста набрали по два очка

«Автомобилист» уверенно обыграл «Барыс» в Астане, Голышев и Да Коста набрали по два очка
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В Астане закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шестаков (Лабейт, Хенкель) – 00:59 (5x5)     1:1 Макеев (Голышев, Да Коста) – 02:50 (5x5)     1:2 Осипов (Голышев, Да Коста) – 08:46 (5x5)     1:3 Каштанов – 36:36 (5x5)     1:4 Севостьянов (Кизимов) – 55:32 (5x5)    

На 59-й секунде первого периода Аркадий Шестаков с передач Джозефа Лабейта и Кристиана Хенкеля открыл счёт в матче. На третьей минуте периода Алексей Макеев с передач Анатолия Голышева и Стефана Да Косты восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Максим Осипов с передач Анатолия Голышева и Стефана Да Косты вывел клуб из Екатеринбурга вперёд.

На 17-й минуте второго периода Артём Каштанов сделал счёт 3:1.

На 16-й минуте третьего игрового отрезка Александр Севостьянов с передачи Семёна Кизимова установил окончательный счёт в матче.

В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома с тольяттинской «Ладой» 24 февраля. «Автомобилист» дома сыграет с ярославским «Локомотивом» 25 февраля. Эта встреча станет последней в регулярке для клуба из Екатеринбурга.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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