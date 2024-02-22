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«Автомобилист» уверенно обыграл «Барыс» в Астане, Голышев и Да Коста набрали по два очка

В Астане закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 59-й секунде первого периода Аркадий Шестаков с передач Джозефа Лабейта и Кристиана Хенкеля открыл счёт в матче. На третьей минуте периода Алексей Макеев с передач Анатолия Голышева и Стефана Да Косты восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Максим Осипов с передач Анатолия Голышева и Стефана Да Косты вывел клуб из Екатеринбурга вперёд.

На 17-й минуте второго периода Артём Каштанов сделал счёт 3:1.

На 16-й минуте третьего игрового отрезка Александр Севостьянов с передачи Семёна Кизимова установил окончательный счёт в матче.

В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома с тольяттинской «Ладой» 24 февраля. «Автомобилист» дома сыграет с ярославским «Локомотивом» 25 февраля. Эта встреча станет последней в регулярке для клуба из Екатеринбурга.

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