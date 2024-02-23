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Шестёркин и Панарин организовали изящную комбинацию, которую завершил Крайдер

Шестёркин и Панарин организовали изящную комбинацию, которую завершил Крайдер
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Сегодня, 23 февраля, в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» проходит матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Нью-Джерси Девилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В момент публикации новости гости ведут со счётом 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3-й период
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад – 09:14 (pp)     0:2 Лафреньер – 17:56     0:3 Крайдер (Панарин, Шестёркин) – 29:53     0:4 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 39:20    

Третий гол «Рейнджерс» был организован российскими игроками. Сначала вратарь Игорь Шестёркин выдал длинную передачу на Артемию Панарина, который точным пасом вывел Криса Крайдера на голевую позицию.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, российский голкипер оформил своё первое результативное действие в нынешнем сезоне. Оно стало третьим в карьере Шестёркина, он делал по одному ассисту в прошлом и позапрошлом сезоне.

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