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Невероятный сейв Шестёркина в падении в концовке матча с «Далласом»

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Даллас Старз» (3:1).

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин записал на свой счёт в этой встрече 41 сейв. Особенно запомнилось красивое спасение россиянина в концовке третьего периода, когда он лёжа в падении не дал отличиться форварду гостей Тайлеру Сегину.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эффектного момента с участием российского вратаря:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем сезоне Шестёркин сыграл в 36 матчах, в которых отражал в среднем 90,4% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,79.

«Рейнджерс» одержали восьмую победу подряд, набрали 77 очков и делят с «Бостон Брюинз» второе место в турнирной таблице Восточной конференции.