Пётр Кочетков провёл третий «сухой» матч в сезоне, совершив в игре с «Флоридой» 44 сейва

Сегодня, 23 января, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Ворота хозяев защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который сделал шатаут, совершив 44 сейва. Для 24-летнего вратаря этот сухой матч стал третьим в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Всего в сезоне-2023/2024 Кочетков сыграл 27 матчей и пропустил 63 шайбы.

После 56 матчей «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 73 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 79 очков в 57 играх.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Даллас Старз».