Пётр Кочетков провёл третий «сухой» матч в сезоне, совершив в игре с «Флоридой» 44 сейва
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Сегодня, 23 января, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо (Свечников, Фаст) – 59:41
Ворота хозяев защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который сделал шатаут, совершив 44 сейва. Для 24-летнего вратаря этот сухой матч стал третьим в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Всего в сезоне-2023/2024 Кочетков сыграл 27 матчей и пропустил 63 шайбы.
После 56 матчей «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 73 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 79 очков в 57 играх.
В следующем матче «Каролина» сыграет с «Даллас Старз».
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