Ткачук получил травму и досрочно закончил матч после столкновения со Свечниковым

Сегодня, 23 февраля, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

В составе хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Свечников. Он же стал и участником ещё одного ключевого эпизода встречи. В первом периоде россиянин провёл силовой приём на лидере гостей Мэттью Ткачуке, после чего американский форвард не смог продолжить участие в матче, получив травму.

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Стоит заметить, что в этом же периоде травмировался и ещё один ведущий хоккеист «Флориды» — шведский защитник Густав Форслинг. В итоге два периода «пантеры» играли в пять защитников и 11 нападающих.