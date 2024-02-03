Самая ненавистная физиономия и худшие города для выезда. Необычный опрос игроков НХЛ

Топ вратарей опять за нашими парнями. А Овечкина некоторые считают переоценённым.

Кто лучший хоккеист НХЛ? Выбирать, очевидно, придётся из тройки Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон или Никита Кучеров.

Получается, первое место должно достаться Макдэвиду, верно?

Погодите-ка. Не всё так просто. Удивительно большое количество игроков НХЛ отвечают иначе.

«Я уверен, что Макдэвид получит все голоса, — сказал The Athletic один из хоккеистов. — Но думаю, что Маккиннон сейчас лучше».

Эта троица вполне может закончить вничью гонку за «Харт» в нынешнем сезоне. Кучеров подошёл к перерыву на Матч звёзд лидером по количеству очков, Маккиннон отстаёт всего на один балл, а действующий MVP Макдэвид зажигает в самой горячей команде НХЛ.

А ещё есть Остон Мэттьюс, намеренный в нынешнем сезоне, вероятно, пробить отметку в 70 голов. И, например, Сидни Кросби, играющий на таком же высоком уровне, как и всегда.

«Сид всё ещё делает Кросбические дела, — сказал другой хоккеист. — Есть много игроков, о которых я говорю: «Вау!».

The Athletic решил провести анонимный опрос среди действующих хоккеистов НХЛ и задать ряд актуальных вопросов. Участие приняли почти 200 игроков! Вопросы же были следующие:

— Кто лучший хоккеист НХЛ?

— Кто лучший вратарь НХЛ?

— Кто самые недооценённые и переоценённые игроки НХЛ?

— Какого игрока тебе больше всего хотелось бы ударить?

— Любимые джерси?

— Любимые и нелюбимые города, в которых приходилось играть на выезде?

Предлагаем вам ознакомиться с ответами хоккеистов. В ряде вопросов голоса получили россияне!

Кто лучший игрок НХЛ?

Лучший игрок Фото: Скрин из материала The Athletic

Разрыв меньше, чем ожидалось, верно? Вероятно. Но для большинства первый номер по-прежнему Макдэвид.

«Такого, как он, просто нет, — сказал один игрок о капитане «Эдмонтона». — Никто не делает то, что делает он».

«Я не думаю, что это получится оспорить в течение многих лет», — ответил другой.

«Просто всё, — сказал ещё один. — Он может всё».

Так на каком же этапе начинается дискуссия? Для многих игроков лучший игрок лиги до эпохи Макдэвида, возможно, не получает должного.

«Если бы была только одна игра и всё было бы на кону? Я всегда назову Сида», — сказал один из игроков о великом капитане «Питтсбурга».

«Что касается Кросби… ты беспокоишься почти обо всех остальных игроках, потому что он найдёт [передачей] любого, — ответил другой. — А если говорить о Макдэвиде… ты просто пытаешься его догнать, и это труднее всего. Но они оба великие».

Дискуссии о дуэли Маккиннона и Макдэвида получили толчок, когда Натан получил свой перстень и повёл «Колорадо» в плей-офф:

«Я всё равно выберу Макдэвида, но Маккиннон определённо его подталкивает», — сказал один из игроков.

«Макдэвид — вот мой ответ, но Маккиннон тут же, — повторил другой. — Никто больше не выскакивает на лёд с такой же скоростью, как он».

Натан Маккиннон Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Среди тех, кто выбрал Маккиннона, звучали такие ключевые слова: конкурентоспособность, взрывоопасность и победа.

«Он просто вовлекает в бой всех своих одноклубников в каждом матче, — сказал один из игроков. — На мой взгляд, Натан — самая конкурентоспособная звезда. И, очевидно, он победитель».

«Он просто очень взрывной, — ответил другой. — Каждый раз, когда он выходит на лёд, что-то происходит».

«Он настоящий конь, — добавил ещё один. — Когда шайба у него, мало что можно сделать».

А что насчёт лидера гонки бомбардиров НХЛ Кучерова, который сам дважды выигрывал Кубок Стэнли?

«Он так хорош во многих аспектах, — сказал один игрок, проголосовавший за него. — 200-футовый игрок, который не получает достаточного признания».

«Просто он не получает особого хайпа в «Тампе», верно? — добавил другой. — Он тихая суперзвезда, чувак. Он потрясающий».

Обоснования других выборов?

О Макаре, «защитнике-двойнике» Маккиннона в «Колорадо»: «Будучи игроком обороны, он больше находится на льду и имеет возможность немного больше контролировать игру».

О Баркове, капитане действующего чемпиона Востока «Флориды»: «Настоящий лидер на льду, на него действительно можно равняться».

Примечательно, что среди игроков, за которых отдавали свои голоса, помимо Кучерова, оказались ещё два россиянина. Кирилл Капризов получил два балла, Артемий Панарин — один.

Лучший вратарь НХЛ?

Лучший вратарь НХЛ Фото: Скрин из материала The Athletic

«Кто-то скажет, что Василевский, который подошёл к перерыву на Матч звёзд с процентом отражённых бросков менее 90, уже не показывает прежнего уровня после всех долгих забегов в плей-офф «Лайтнинг» и последующей операции на спине.

Однако игроки НХЛ по-прежнему рассматривают его как вратаря, достойного своего места на горе Рашмор, которого они не хотят видеть в воротах соперника», — утверждает The Athletic.

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«Он доказывал это снова и снова», — сказал один из игроков.

«Просто парень для важнейших матчей», — ответил другой.

«Я никогда не видел такого крупного парня, который также настолько атлетичен и конкурентоспособен», — добавил ещё один.

За Василевского суммарно проголосовал 81 хоккеист.

Хеллебайк, очевидный фаворит журналистов The Athletic в борьбе за «Везина Трофи» в этом сезоне, был ещё одним популярным выбором.

«Он поглощает всё», — сказал один игрок.

Лучшие вратари Нью-Йорка Илья Сорокин из «Айлендерс» и Игорь Шестёркин из «Рейнджерс» также получили долю поддержки и, возможно, разделили российские голоса. У голкипера «островитян» 14 баллов, у игрока «рейнджеров» — 13.

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Один российский нападающий, голосовавший за Сорокина, первым делом позаботился о том, чтобы его имя не упоминалось в этой истории: «Не говорите Шестёркину, что я это сказал», — попросил он.

Флёри, который в этом сезоне провёл свой 1000-й матч и обогнал Патрика Руа, став вторым в истории по количеству побед в НХЛ, возможно, стал самым большим сюрпризом, получив пять голосов. Как признался один хоккеист, обожаемую икону, возможно, больше ценят за его карьерные достижения и заразительную улыбку, чем за игру в рамке «Миннесоты».

«Я знаю, что он не лучший, но он мне нравится больше всех, — сказал он. — В начале сезона он ограбил меня своими щитками. Он был настолько хорош так долго. Я выбираю Цветка.

Флёри, как сообщил Пьер Лебрюн из The Athletic, может быть доступен на рынке в этом году для любого генменеджера, разделяющего эти настроения.

Возможно, ещё более интересно то, что Сарос, предложения о котором, как сообщил тот же Лебрюн, «Нэшвилл», возможно, готов выслушать, получил самую сильную поддержку от своих коллег из НХЛ.

«Просто лучший вратарь в лиге на данный момент», — сказал один игрок.

«Он самый атлетичный и лучше всех читает игру», — сказал другой.

Юусе Сарос Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Еще несколько мнений:

О неожиданном обладателе Кубка Стэнли прошлого сезона, вратаре «Вегас Голден Найтс» Эдине Хилле: «Сейчас он лучший вратарь в лиге. Он выиграл кубок».

О Тэтчере Демко, одном из лидеров успешного преображения «Ванкувера» в этом сезоне: «Я видел, как усердно он работает».

В общий список попал ещё один российский вратарь — Сергей Бобровский. За голкипера «Флориды» отдали один голос.

Кто самый недооценённый игрок в НХЛ?

Самый недооценённый игрок в НХЛ Фото: Скрин из материала The Athletic

Самый недооценённый игрок в НХЛ Фото: Скрин из материала The Athletic

Получив некоторую общественную поддержку в голосовании на лучшего игрока, Барков украл свои баллы здесь, выйдя из гонки за Кубок Стэнли лишь в финале. Возможно, его заслуги затмил товарищ по команде Мэттью Ткачук.

«Теперь он начинает получать признание, — сказал один игрок. — Но я думаю, что он всё ещё заслуживает большего».

Однако даже так возникли споры о том, можно ли по-прежнему считать игрока со всеобщим уважением уровня Баркова недооценённым среди других хоккеистов.

«Баркова нельзя назвать недооценённым, — сказал один из тех, кто голосовал за Рантанена. — В каждом матче он становится заметным человеком».

«Все так долго говорят о Баркове, но его не недооценивают», — согласился другой.

Этот хоккеист проголосовал за одноклубника Баркова Райнхарта, на счету которого 37 голов и который уступает лишь Мэттьюсу с 40 шайбами в НХЛ. Сэм был ещё одним популярным выбором.

«Очевидно, что в этом году он много забивает, но он всегда делал это», — сказал один игрок.

Пойнт, также игравший вместе с суперзвёздами, занял третье место по количеству голосов.

«Он не получает особо много внимания, но он делает вообще всё, чувак», — сказал один игрок.

«В прошлом году он забил 50 с чем-то (51. — Прим. «Чемпионата»), и я не помню, чтобы кто-то об этом говорил, — сказал другой. — Он такой быстрый, просто двигатель своей команды».

Продолжая тему хорошего игрока в не самой крупной команде: семь игроков указали на Кайла Коннора из «Виннипега». Нападающего, спокойно идущего по графику в очко за матч в каждом из последних двух сезонов.

«Он так хорош в создании пространства и нужного времени для себя и партнёров, — сказал один из них. — Никто о нём особо не говорит».

«Он не получает особой любви, — добавил другой. — Он просто забивает каждый год».

Кайл Коннор Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Другие варианты?

О Кирилле Капризове, звезде и двигателе «Миннесоты»: «По моему мнению, он суперзвезда, но никто особо не говорит о нём в этой категории топовых игроков. Он зверь».

О по классике недооценённом Джейккобе Славине из «Каролины»: «Дело приближается к точке, когда все говорят о нём, и люди вроде как замечают его, но он так хорош! Я ещё раз назову его, но эта, наверное, проблема существует с прошлого сезона. Я всё ещё думаю, что он не получает столько признания, сколько должен».

О Чарли Койле, ветеране, на которого возложена роль лидера «Бостона» и который помог привести «Брюинз» к лучшему результату на Востоке: «Он очень хорошо заменил Патриса Бержерона. Он выигрывает вбрасывания и многое делает для команды».

За Капризова свои голоса отдали два хоккеиста. В список также попал Кучеров — у него три голоса. По одному получили сразу трое россиян: Артемий Панарин, Иван Барбашёв и Валерий Ничушкин.

Кто самый переоценённый игрок НХЛ?

Самый переоценённый игрок НХЛ Фото: Скрин из материала The Athletic

«Король лакроссов, лицо обложки игры NHL 2023 от EA Sports и звезда среди детей. Но сможет ли он вывести команду в плей-офф?» — пишет The Athletic.

У игроков НХЛ всё ещё есть некоторые сомнения по поводу Тревора Зеграса.

«Вокруг него много хайпа в плане некоторых крутых голов и ярких моментов, которые он создал, — сказал один из них. — Мне кажется, это не то, что делают обычные хоккеисты. Он был на обложке игры NHL. Хайпа было много, я бы сказал.

Ничего не имею против этого парня. Я просто думаю, что в его случае очень много хайпа, а не игры, которую он показывает на постоянной основе, в каждом матче, на льду и за его пределами».

Тем временем Дарнелл Нурс, второй по количеству голосов, выделялся больше из-за своего контракта (кэпхит $ 9,25 млн. — Прим. «Чемпионата»), чем из-за ценности на льду или хайпа.

«Он чертовски хороший игрок, — сказал один из игроков. — Я просто думаю, что он делает то же самое, что и Макар, и это какое-то безумие».

Мэттью Ткачук и Джейсон Робертсон из «Далласа», оба набравшие в прошлом сезоне по 109 очков и играющие за топ-клубы, стали некоторым сюрпризом, разделив третье место по количеству голосов. Почему? Отличные хоккеисты, но не те, которые принадлежат к истинному топ-эшелону игроков НХЛ.

Мэттью Ткачук Фото: Marta Lavandier/AP/ТАСС

О Ткачуке один сказал: «В прошлом году его переоценили в плей-офф. Все говорили, что он один из лучших игроков в мире. Я этого не вижу. Он отличный игрок, но люди говорят о нём так, будто он входит в десятку лучших игроков мира».

Другой сказал о Робертсоне: «Иногда вы не видите его во время матча, а он заканчивает его с тремя очками. Он по-прежнему играет результативно, но для меня он не ровня Маккиннону. Он меняет ход игры, но не так, как эти парни».

Примечательно, что в список попал Александр Овечкин, занявший аж шестое место. За нападающего «Вашингтона» проголосовали сразу пять хоккеистов. Однако их комментарии приведены не были.

Кого из игроков НХЛ вы хотели бы ударить по лицу?

Кого из игроков НХЛ хотели бы ударить по лицу Фото: Скрин из материала The Athletic

«Я уверен, что все назвали Маршана, верно?» — спросил один игрок.

Вообще-то, нет! Похоже, что Ник Казинс из «Флориды» украл корону «самого ненавистного соперника» у капитана «Бостона».

«Играл против него долгое время, — сказал один хоккеист о Казинсе. — Всегда ненавидел этого парня».

«Он получит много ответов по этому вопросу», — справедливо предсказал другой.

«Мы с ним приятели, но я всё равно назову его», — сказал третий.

Не то чтобы Маршану здесь тоже не досталось… хм, любви.

«Мне нравится вариант с Казинсом, но я уверенно назову Маршана», — сказал один из игроков.

«Маршан всегда хороший игрок, которого хочется ударить», — ответил другой.

Брэд Маршан Фото: Adrian Kraus/AP/ТАСС

Другие варианты?

О нападающем «Далласа» Мэйсоне Марчменте: «Я думаю, он иногда ныряет».

О тафгае из «Вашингтона» Томе Уилсоне: «Он не крыса. Я уважаю это. Но мне всё равно хотелось бы его ударить».

О Джеффе Скиннере из «Баффало»: «Играть против него просто раздражает».

У какого клуба ваше любимое джерси (помимо вашей собственной команды)?

У какого клуба ваше любимое джерси Фото: Скрин из материала The Athletic

Никто из «Оригинальной шестёрки», может, и не выигрывал Кубок Стэнли с 2015 года, но их джерси по-прежнему безраздельно властвуют, занимая здесь все первые места.

«Тебе нужно перейти в клуб «Оригинальной шестёрки», — сказал один игрок.

«Для меня ответ всегда был между «Детройтом» и «Чикаго», — ответил другой. — Я думаю, что у «Блэкхоукс» джерси лучше всех».

«Мне нравится свитер «Детройта», — сказал третий. — Все из «Оригинальной шестёрки» хороши, но этот мой любимый. У них такой замечательный логотип».

О «Рейнджерс», занявших третье место, один игрок сказал: «Их домашнее джерси без изъянов».

К'Андре Миллер, «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Похоже, если игроки не останавливали свой выбор на клубах из «Оригинальной шестёрки», то они выбирали новичков лиги.

О «Сиэтле», для которого сезон-2021/2022 стал первым, один игрок сказал: «Их джерси очень крутое, чувак. Цветовая гамма — это то, чего вы никогда раньше не видели».

О «Вегасе» (вступили в лигу в сезоне-2017/2018): «Оно отличается, оно уникальное».

Голосование было сосредоточено на основных домашних и выездных джерси команд, но немало игроков также выделили альтернативные свитера клубов. В первую очередь — «Анахайма», которые получили шесть голосов.

Один из четырёх игроков, которые упомянули джерси «Калгари» — Blasty, — сказал: «Я вижу Игинлу в лошадиной голове».

О выездном свитере «Сиэтла» один сообщил: «Я думаю, что это было лучшее джерси, которое мы видели». Другой просто ответил: «Отвратительно».

И, конечно же, не обошлись без долгожданного каламбура — джерси «Нью-Джерси»: «Мне оно нравится. Оно такое забавное и чистое».

Любимый город для выездных матчей?

Любимый город для выездных матчей Фото: Скрин из материала The Athletic

Всё естественно. Город Грехов и Город, Который Никогда Не Спит, — какие ещё могут быть варианты?

Но дело не только в ресторанах и ночной жизни. Игроки говорят, что важен опыт игры на арене.

«Просто атмосфера, — сказал один из них о Вегасе. — Как только вы выходите на разминку, сразу возникает атмосфера ночного клуба. Все просто гудят».

«Энергия на этом стадионе сумасшедшая», — ответил другой.

«Атмосфера обалденная, каток обалденный, отели обалденные, — добавил третий. — Вся поездка в Вегас нереальна».

С другой стороны, один игрок парировал: «Выбирая Нью-Йорк, вы никогда не ошибётесь».

«Большинство мест предназначены для прогулок, там самые крутые рестораны, которые только можно найти, — сказал другой. — И, очевидно, играть на «Мэдисон Сквер Гарден» каждый раз — это нечто особенное».

«Я люблю «Мэдисон Сквер Гарден», — согласился третий.

Другие претенденты?

О Чикаго: «Мне нравится гимн, и я думаю, что город великолепен. Хорошая атмосфера. Он не такой большой, как Нью-Йорк, поэтому не чувствую, что стены давят на меня, если я там на несколько дней. Люблю Нью-Йорк, но там очень много дел. В Чикаго, думаю, есть всё: искусство, спорт, хорошие рестораны. Но здесь не так многолюдно, как в Нью-Йорке».

Арены «Рейнджерс» и «Чикаго» Фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»/ХК «Чикаго Блэкхоукс»

О Санрайзе/Форт-Лодердейле, где играет «Флорида»: «Мне нравятся погода и пляжи».

О Нэшвилле: «Я большой любитель кантри-музыки».

О Далласе: «Отличная погода. Очень приятное место, чтобы провести день».

И о Тампе: «Фанаты замечательные» и «Это просто громкое, шумное место».

Самый нелюбимый город для выездных матчей?

Самый нелюбимый город для выездных матчей Фото: Скрин из материала The Athletic

Холодная погода, и нечего делать на арене…

Это не только Виннипег. Это случай всех лидеров голосования.

Но да, Виннипег подходит больше, чем что-либо ещё.

«Всегда так холодно, — сказал один игрок о Виннипеге. — Я ничего не имею против жителей и города».

«Холодно. Серо. Делать особо нечего», — ответил другой.

«Нечем заниматься», — вторил третий.

Жалобы на Оттаву были аналогичными, хотя многие игроки говорили, что проблема в расположении арены, а не в городе.

«Я слышал, что центр города действительно хорош, — сказал один хоккеист. — А вот где каток… там ничего нет».

«Мы всегда остаёмся возле арены, а она находится где-то в глуши», — ответил другой.

Арены «Виннипега»/«Оттавы»/«Баффало» Фото: ХК «Виннипег Джетс»/ХК «Оттава Сенаторз»/ХК «Баффало Сэйбрз»

Буффало? То же самое.

«Когда попадаешь туда, город кажется мрачным», — сказал один игрок.

«В Буффало не так много мест», — добавил другой.

Роли, Северная Каролина, занял четвёртое место, но проблемы не были связаны с климатом или активностями.

«Их раздевалка ужасна», — сказал один из игроков.

«Там плохие раздевалки», — согласился другой.

«Худшая раздевалка», — сказал третий.

А что насчёт «Аризоны» и их эксперимента со студенческой ареной?

«Эта арена — собачье…» — сказал один игрок.

«Её никогда не должно быть в НХЛ», — добавил другой.

«Это жалкое зрелище, — сказал третий. — Это не то шоу, которое должно быть. Не могу воспринимать это всерьёз».

Жалобы в других местах были более специфичными: от печальной базы фанатов в Сан-Хосе до размеров мест для хоккеистов в раздевалке в Вашингтоне и «отеля, в котором мы остановились» в Миннеаполисе/Сент-Поле. И, конечно же, о Колумбусе: «Пушка».