В МОК назвали проблему, которую им совместно с НХЛ необходимо решить перед Олимпиадой

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби признал, что нынешнее соглашение между оргкомитетом, Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) и НХЛ является выгодным для всех сторон, однако им ещё предстоит решить логистические вопросы.

«Я бы сказал, что это соглашение является эволюцией по сравнению с Сочи в том смысле, что мы позаботились о том, чтобы обеспечить ситуацию тройной выгоды — оргкомитету, IIHF и НХЛ. У нас появились новые способы сотрудничества с НХЛ.

Я бы не назвал их уступками, назову их расходами на продвижение. Да, действительно, будут мероприятия, в которых НХЛ, а также МОК будут использовать некоторые символы Игр, будут мероприятия, направленные на популяризацию хоккея, вовлечение НХЛ, это очень, очень ценится всеми. Сейчас НХЛ как системе, как семье необходимо будет приложить большие усилия по логистике, чтобы приехать в Милан. И именно в этом вопросе организационный комитет играет решающую роль», — цитирует Дюби ТАСС.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.