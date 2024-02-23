Бучневич рассказал о забавной просьбе Крюга после гола в пустые ворота «Айлендерс»

28-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич опубликовал в телеграм-канале пост, посвящённый домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0), в которой ему удалось оформить хет-трик.

«Вот такая сегодня (эмодзи человека с удивлением. – Прим. «Чемпионата»). В третьем, когда в пустые [бросил], Крюг давай меня морить, чтобы клюшку не разбивал об борт как против «Рейнджерс» недавно (смеётся)», — гласит публикация Бучневича в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых ему удалось отметиться 46 (22+24) результативными действиями при показателе полезности «+11».