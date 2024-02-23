Нападающий «Динамо» Уил: работаем для того, чтобы помочь Гусеву побить рекорд

Форвард московского «Динамо» Джордан Уил высказался об игре лидера бело-голубых Никиты Гусева, который накануне в игре с «Северсталью» (3:2) повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в регулярках КХЛ.

«Результат Гусева потрясающий. У нас были моменты, чтобы помочь ему набрать 86-е очко. Мы работаем вместе для того, чтобы помочь ему побить рекорд. Это будет чем-то особенным. Осталось два матча, и нам нужно серьёзно поработать для того, чтобы выйти на первое место [в таблице]. Это будет хороший результат для нас», — цитирует Уила «РБ Спорт».

Гусев набрал своё 85-е (23+62) очко в сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам за одну регулярку (85 (48+37) очков в сезоне-2016/2017). У Никиты есть ещё две встречи для того, чтобы установить новый рекорд лиги. «Динамо» сыграет с владивостокским «Адмиралом» и с ЦСКА.