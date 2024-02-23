Н. Коваленко: если команда играет в атакующий хоккей, у неё никогда не будет результата

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко заявил, что, играя в атакующий хоккей, команда никогда не сможет добиться результата.

«Нам много в чём нужно добавлять. С одной стороны, мы атакующая команда, с другой — мы много пропускаем. Если команда играет в атакующий хоккей, у неё никогда не будет результата. Оборона очень важна, потому что мы можем забросить пять шайб, а пропустить семь. Нам надо играть правильно, чётко и дисциплинированно. С атакующим хоккеем ты не выиграешь», — сказал Коваленко в интервью Legalbet.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка. Напомним, в 2018 году Николай Коваленко был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Колорадо Эвеланш» в шестом раунде под общим 171-м номером.