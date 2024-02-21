Форвард «Торпедо» Коваленко: надеюсь, следующий сезон начну в НХЛ

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко выразил желание начать сезон-2024/2025 в Национальной хоккейной лиге.

«Чем запомнился регулярный чемпионат? Трудно сказать. Надеюсь, этот сезон для меня будет крайний в КХЛ и следующий начну в НХЛ. Запомнил все мелочи в «Торпедо»: как мы играем, неважно, выиграем или проигрываем, командную атмосферу, кайфую от фанатов, от города», — приводит слова Коваленко Legalbet.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка.

Напомним, в 2018 году Николай Коваленко был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Колорадо Эвеланш» в шестом раунде под общим 171-м номером.